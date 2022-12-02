Ударами авиации и огнём артиллерии: в МО РФ заявили о поражении трёх ротных групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные на Краснолиманском направлении СВО поразили три ротные тактические группы противника, которые выдвигались для атаки в направлении одного из населённых пунктов ЛНР. ВС РФ также отразили атаки украинских военных на ряде других направлений спецоперации. Кроме того, на территории ДНР уничтожен пункт временной дислокации иностранных наёмников.

Российские военные поразили три ротные тактические группы ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине, заявили в Минобороны РФ.

«На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение трём ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки», — заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как отметили в Минобороны, в результате подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. За сутки противник потерял на данном направлении более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. В то же время 11 украинских военных сдались в плен.

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий полностью освобождён населённый пункт Курдюмовка (ДНР), добавил Конашенков. По данным Минобороны РФ, уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, три танка и шесть боевых бронированных машин.

Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем сорвана попытка атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Уточняется, что за сутки противник потерял более 50 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

На Южно-Донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района Угледара в направлении населённого пункта Никольское (ДНР). Российские войска в результате уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, один танк, три бронетранспортёра и два пикапа.

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ДНР. Наряду с этим поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Часов Яр (ДНР).

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы нанесён удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на территории Харьковской области. Помимо прочего, в Запорожской области поражено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

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Истребительной авиацией в ДНР сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также на территории республики средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолёт Су-25. Наряду с этим за сутки уничтожено семь беспилотников. В воздухе перехвачено 13 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха».

«Переброска у ВСУ усложнилась»

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что удар по железнодорожной инфраструктуре усложнил положение ВСУ.

По его словам, украинские войска столкнулись с трудностями в части наращивания своих группировок.

«Происходит увеличение группировки ВСУ на Запорожском направлении и боевое слаживание тех, кто прибыл к нам с Херсонского направления. Переброска у них усложнилась после удара по железнодорожной инфраструктуре, но от этой идеи они не отказались», — цитирует Рогова ТАСС.

Как уточнил представитель администрации Запорожской области, удар российских войск по железнодорожным объектам под Кривым Рогом ограничил возможность переброски 17-й танковой бригады ВСУ и других украинских подразделений с Херсонского на Запорожское направление.

Напомним, что Минобороны России 28 ноября сообщило об ударе по живой силе противника в районе станции Моисеевка Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, противник потерял более 100 военнослужащих. Кроме того, во время пoгрузки на железнодорожный транспорт уничтожено вoсемь единиц бронетехники и пять автoмобилей.