Ударами авиации и огнём артиллерии: в МО РФ заявили о поражении трёх ротных групп ВСУ на Краснолиманском направлении
- Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» во время работы по позициям ВСУ
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Российские военные поразили три ротные тактические группы ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине, заявили в Минобороны РФ.
«На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение трём ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки», — заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как отметили в Минобороны, в результате подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. За сутки противник потерял на данном направлении более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. В то же время 11 украинских военных сдались в плен.
На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий полностью освобождён населённый пункт Курдюмовка (ДНР), добавил Конашенков. По данным Минобороны РФ, уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, три танка и шесть боевых бронированных машин.
Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем сорвана попытка атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Уточняется, что за сутки противник потерял более 50 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».
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На Южно-Донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района Угледара в направлении населённого пункта Никольское (ДНР). Российские войска в результате уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, один танк, три бронетранспортёра и два пикапа.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ДНР. Наряду с этим поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Часов Яр (ДНР).
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы нанесён удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на территории Харьковской области. Помимо прочего, в Запорожской области поражено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.Также на russian.rt.com В районе Славянска: в Минобороны РФ сообщили о поражении трёх пунктов дислокации иностранных наёмников в ДНР
Истребительной авиацией в ДНР сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также на территории республики средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолёт Су-25. Наряду с этим за сутки уничтожено семь беспилотников. В воздухе перехвачено 13 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха».
«Переброска у ВСУ усложнилась»
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что удар по железнодорожной инфраструктуре усложнил положение ВСУ.
По его словам, украинские войска столкнулись с трудностями в части наращивания своих группировок.
«Происходит увеличение группировки ВСУ на Запорожском направлении и боевое слаживание тех, кто прибыл к нам с Херсонского направления. Переброска у них усложнилась после удара по железнодорожной инфраструктуре, но от этой идеи они не отказались», — цитирует Рогова ТАСС.
Как уточнил представитель администрации Запорожской области, удар российских войск по железнодорожным объектам под Кривым Рогом ограничил возможность переброски 17-й танковой бригады ВСУ и других украинских подразделений с Херсонского на Запорожское направление.
Напомним, что Минобороны России 28 ноября сообщило об ударе по живой силе противника в районе станции Моисеевка Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, противник потерял более 100 военнослужащих. Кроме того, во время пoгрузки на железнодорожный транспорт уничтожено вoсемь единиц бронетехники и пять автoмобилей.
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