РИА Новости: российские войска ПВО получили софт, позволяющий «без проблем» сбивать ракеты HIMARS
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По его словам, сначала военные не понимали, как «работать» с HIMARS, но благодаря новой программе снаряды РСЗО стали «обычными целями».
«Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем», — передаёт агентство его слова.
Ранее научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М.
Кроме того, подразделения ВДВ России, принимающие участие в спецоперации на Украине, получили на вооружение разведывательный комплекс «Взор».