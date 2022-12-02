РИА Новости: российские войска ПВО получили софт, позволяющий «без проблем» сбивать ракеты HIMARS

Подразделения ПВО ВС России получили новое программное обеспечение, позволяющее легко сбивать ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подразделения ПВО российской армии, которое базируется на Запорожском направлении.

По его словам, сначала военные не понимали, как «работать» с HIMARS, но благодаря новой программе снаряды РСЗО стали «обычными целями».

«Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем», — передаёт агентство его слова.

Ранее научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М.

Кроме того, подразделения ВДВ России, принимающие участие в спецоперации на Украине, получили на вооружение разведывательный комплекс «Взор».