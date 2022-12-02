РИА Новости: российские войска ПВО получили софт, позволяющий «без проблем» сбивать ракеты HIMARS

Короткая ссылка
Подразделения ПВО ВС России получили новое программное обеспечение, позволяющее легко сбивать ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подразделения ПВО российской армии, которое базируется на Запорожском направлении.
РИА Новости: российские войска ПВО получили софт, позволяющий «без проблем» сбивать ракеты HIMARS
  • РИА Новости

По его словам, сначала военные не понимали, как «работать» с HIMARS, но благодаря новой программе снаряды РСЗО стали «обычными целями».

«Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем», — передаёт агентство его слова.

Ранее научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М.

Кроме того, подразделения ВДВ России, принимающие участие в спецоперации на Украине, получили на вооружение разведывательный комплекс «Взор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить