Минобороны России получило партию модернизированных танков Т-72Б3М

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Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М.
Минобороны России получило партию модернизированных танков Т-72Б3М
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Уралвагонзавод» отправил в адрес Министерства обороны России партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа», — заявили в концерне «Уралвагонзавод».

Уточняется, что модернизация проводилась по наработкам инженеров-конструкторов Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе УВЗ).

В результате их работы была улучшена манёвренность танков, повышена их защищённость, а также огневая мощь.

Ранее Иркутский авиационный завод изготовил и передал Министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, была увеличена дальность распознавания воздушных целей.

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