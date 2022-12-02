Минобороны России получило партию модернизированных танков Т-72Б3М

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М.

Об этом сообщает ТАСС.

«Уралвагонзавод» отправил в адрес Министерства обороны России партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа», — заявили в концерне «Уралвагонзавод».

Уточняется, что модернизация проводилась по наработкам инженеров-конструкторов Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе УВЗ).

В результате их работы была улучшена манёвренность танков, повышена их защищённость, а также огневая мощь.

Ранее Иркутский авиационный завод изготовил и передал Министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, была увеличена дальность распознавания воздушных целей.