РИА Новости: подразделения ВДВ России на Украине получили комплекс разведки «Взор»
«Ряд подразделений ВДВ, участвующих в активных боевых действиях в рамках специальной военной операции, получили в опытную эксплуатацию партию из порядка 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки «Взор», — говорится в сообщении.
Уточняется, что «Взор» является аппаратом, который запускается из ракетницы.
После выстрела он опускается на парашюте с высоты 250 м, передавая изображение на планшет военных.
3 ноября президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников сообщил, что Минобороны России заключило контракты на поставку в армию новых снайперских винтовок Чукавина, которые призваны заменить снайперские винтовки Драгунова.