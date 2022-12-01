РИА Новости: подразделения ВДВ России на Украине получили комплекс разведки «Взор»

Подразделения ВДВ России, принимающие участие в спецоперации на Украине, получили на вооружение разведывательный комплекс «Взор», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ряд подразделений ВДВ, участвующих в активных боевых действиях в рамках специальной военной операции, получили в опытную эксплуатацию партию из порядка 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки «Взор», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Взор» является аппаратом, который запускается из ракетницы.

После выстрела он опускается на парашюте с высоты 250 м, передавая изображение на планшет военных.

3 ноября президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников сообщил, что Минобороны России заключило контракты на поставку в армию новых снайперских винтовок Чукавина, которые призваны заменить снайперские винтовки Драгунова.