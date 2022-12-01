РИА Новости: подразделения ВДВ России на Украине получили комплекс разведки «Взор»

Короткая ссылка
Подразделения ВДВ России, принимающие участие в спецоперации на Украине, получили на вооружение разведывательный комплекс «Взор», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ряд подразделений ВДВ, участвующих в активных боевых действиях в рамках специальной военной операции, получили в опытную эксплуатацию партию из порядка 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки «Взор», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Взор» является аппаратом, который запускается из ракетницы.

После выстрела он опускается на парашюте с высоты 250 м, передавая изображение на планшет военных.

3 ноября президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников сообщил, что Минобороны России заключило контракты на поставку в армию новых снайперских винтовок Чукавина, которые призваны заменить снайперские винтовки Драгунова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить