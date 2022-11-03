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В концерне «Калашников» сообщили, что МО подписало контракты на поставку новых винтовок

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Президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников сообщил, что Минобороны России заключило контракты на поставку в армию новых снайперских винтовок Чукавина, которые призваны заменить снайперские винтовки Драгунова.

Об этом Лушников рассказал РИА Новости.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» поставляет Минобороны России разведывательные и ударные дроны-коптеры.

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