В концерне «Калашников» сообщили, что МО подписало контракты на поставку новых винтовок
Президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников сообщил, что Минобороны России заключило контракты на поставку в армию новых снайперских винтовок Чукавина, которые призваны заменить снайперские винтовки Драгунова.
Об этом Лушников рассказал РИА Новости.
Ранее стало известно, что концерн «Калашников» поставляет Минобороны России разведывательные и ударные дроны-коптеры.
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