В концерне «Калашников» сообщили, что МО подписало контракты на поставку новых винтовок

Президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников сообщил, что Минобороны России заключило контракты на поставку в армию новых снайперских винтовок Чукавина, которые призваны заменить снайперские винтовки Драгунова.

Об этом Лушников рассказал РИА Новости. Ранее стало известно, что концерн «Калашников» поставляет Минобороны России разведывательные и ударные дроны-коптеры.