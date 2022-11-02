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В концерне «Калашников» сообщили, что поставляют в армию разведывательные и ударные дроны

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Концерн «Калашников» поставляет Минобороны России разведывательные и ударные дроны-коптеры.
В концерне «Калашников» сообщили, что поставляют в армию разведывательные и ударные дроны
  • РИА Новости

Об этом сообщил президент группы компаний Алан Лушников.

«Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения — как разведывательные, так и ударные», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России проходит испытания новая модификация ружья радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802 с возможностью подавления американских беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В октябре российское Минобороны продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов в зоне СВО. В оборонном ведомстве отметили, что подобные установки способны нарушать работу электроники БПЛА противника с помощью электромагнитного импульса.

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