В концерне «Калашников» сообщили, что поставляют в армию разведывательные и ударные дроны

Концерн «Калашников» поставляет Минобороны России разведывательные и ударные дроны-коптеры.

Об этом сообщил президент группы компаний Алан Лушников.

«Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения — как разведывательные, так и ударные», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России проходит испытания новая модификация ружья радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802 с возможностью подавления американских беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В октябре российское Минобороны продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов в зоне СВО. В оборонном ведомстве отметили, что подобные установки способны нарушать работу электроники БПЛА противника с помощью электромагнитного импульса.