В районе Славянска: в Минобороны РФ сообщили о поражении трёх пунктов дислокации иностранных наёмников в ДНР

На подконтрольной украинским войскам территории ДНР (в районе города Славянск) поражены три пункта временной дислокации подразделений иностранных наёмников, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем.

Российские военные за минувшие сутки поразили три пункта временной дислокации иностранных наёмников на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трём пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах», — сказал он.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе н. п. Ореховатка (ДНР) поражена установка американской РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем.

Также были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Наряду с этим средства противовоздушной обороны за сутки сбили три украинских беспилотника, а также перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Конашенков подтвердил, что на Донецком направлении полностью освобождён населённый пункт Андреевка. Здесь было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

На Купянском направлении была сорвана попытка ВСУ атаковать в направлении н. п. Куземовка (ЛНР). Ударами артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем уничтожено более 60 украинских военных, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.

Как заявили в оборонном ведомстве, на Краснолиманском направлении российские войска нанесли огневое поражение ротной тактической группе ВСУ. Кроме того, за счёт применения артиллерии и армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка (ЛНР). Отмечается, что за сутки противник потерял на этом направлении до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины.

Наряду с этим подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск на Южно-Донецком направлении. В результате активных действий российских подразделений все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

Росгвардия — о моральном состоянии ВСУ

В Росгвардии заявили об обнаружении в Херсонской области документов, свидетельствующих о плохом моральном состоянии в рядах ВСУ. Как уточнили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы нашли архив документов украинских войск, в которых проводится детальный анализ морально-психологического состояния личного состава.

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«Военнослужащие пребывают в угнетённом состоянии, имеют место случаи возникновения конфликтных ситуаций. Одной из причин, которая влияет на морально-психологическое состояние, является неудовлетворительный подбор личного состава, не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты», — приводится фрагмент из документа.

Транспортировка и поставки боеприпасов ВСУ

Как заявил в стриме RT «Летучка» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ВСУ столкнулись с трудностями при транспортировке по территории Украины боеприпасов, поставляемых странами Запада.

«Энергосистема очень способствовала перевозке боеприпасов. Сейчас же из-за того, что у них колоссальная нехватка электроэнергии, есть ряд факторов, которые затрудняют перевозку боеприпасов», — сказал он.

Он также отметил, что запасы боеприпасов во многих европейских странах подходят к концу. Марочко обратил внимание, что дата выпуска «прилетающих» по территории Донбасса боеприпасов всё новее.

«Те же ракеты HIMARS, которые раньше мы видели, — 2016, 2017 год, 2014-й, то теперь 2020, 2021 год», — сказал он.

По словам представителя Народной милиции, боеприпасы на Украину начали поставлять «буквально с конвейера».