МО: армия России нанесла поражение трём пунктам дислокации наёмников в районе Славянска
- РИА Новости
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трём пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.
Также поражение нанесли 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что военнослужащие ВС Украины всё чаще выражают недовольство отношением к ним польских наёмников и их привилегиями.