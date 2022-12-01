Российские ракетные войска, артиллерия и авиация нанесла поражение трём пунктам дислокации подразделений иностранных наёмников в районе Славянска в ДНР, заявило Министерство обороны России.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трём пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников в районе населённого пункта Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

Также поражение нанесли 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что военнослужащие ВС Украины всё чаще выражают недовольство отношением к ним польских наёмников и их привилегиями.