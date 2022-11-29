Сотрудники Росгвардии в ЛНР задержали 16 пособников ВСУ

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Военнослужащие Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике 16 пособников Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых на территории Троицкого района Луганской Народной Республики и ближайших населённых пунктов, спецназовцы Росгвардии... проверили документы у 170 граждан, 16 из которых задержаны за оказание содействия ВСУ», — приводит сообщение ТАСС.

Сотрудники Росгвардии изъяли огнестрельное оружие, гранаты, беспилотники.

Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку украинских спецслужб устроить диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Турцию и Европу.

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