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ВС России высокоточным ударом уничтожили более 100 украинских военных в Днепропетровской области

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В Днепропетровской области российская авиация высокоточным ударом уничтожила более 100 украинских военных, сообщает Минобороны России.
ВС России высокоточным ударом уничтожили более 100 украинских военных в Днепропетровской области
  • РИА Новости

Российские ВКС нанесли удар по 17-й танковой бригаде ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт.

Отмечается, что было уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей.

«Кроме того, уничтожены более 100 украинских военнослужащих», — говорится в сводке военного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Днепропетровска российские военные уничтожили склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS.

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