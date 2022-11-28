ВС России высокоточным ударом уничтожили более 100 украинских военных в Днепропетровской области
- РИА Новости
Российские ВКС нанесли удар по 17-й танковой бригаде ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт.
Отмечается, что было уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей.
«Кроме того, уничтожены более 100 украинских военнослужащих», — говорится в сводке военного ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Днепропетровска российские военные уничтожили склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS.