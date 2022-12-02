Песков: если условием США для переговоров ставится «уход с Украины», то СВО продолжается

США ставят такие условия переговоров по Украине, на которые Кремль не готов пойти, в частности, это касается требования «ухода с Украины», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Он (президент США Джо Байден. — RT) сказал, что «Путин должен уйти с Украины». Он считает, что это должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам», — напомнил представитель Кремля журналистам.

Песков подтвердил, что Москва на такие условия пойти не может.

«Специальная военная операция продолжается», — констатировал он.

Американский президент Джо Байден ранее заявил о готовности вести с российским лидером переговоры о завершении спецоперации на Украине, если Путин примет такое решение.