Песков: если условием США для переговоров ставится «уход с Украины», то СВО продолжается
- РИА Новости
«Он (президент США Джо Байден. — RT) сказал, что «Путин должен уйти с Украины». Он считает, что это должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам», — напомнил представитель Кремля журналистам.
Песков подтвердил, что Москва на такие условия пойти не может.
«Специальная военная операция продолжается», — констатировал он.
Американский президент Джо Байден ранее заявил о готовности вести с российским лидером переговоры о завершении спецоперации на Украине, если Путин примет такое решение.