«В результате удара высокоточным оружием ВКС России»: в Днепропетровской области уничтожены более 100 военных ВСУ

ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по сосредоточению сил 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны РФ, во время погрузки на железнодорожный транспорт ликвидированы свыше 100 украинских военнослужащих, уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Также ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено два склада боеприпасов украинских военных в Донецкой Народной Республике.

Более 100 украинских военнослужащих ликвидированы высокоточным ударом ВКС России в Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей», — добавил он.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено два склада боеприпасов ВСУ вблизи Терны и Курдюмовки Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражены восемь пунктов управления противника в ДНР и Херсонской области, 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 124 районах.

При этом средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Херсонской области, а в районе Новой Каховки перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM.

Обстановка на направлениях СВО

На Купянском направлении отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ на позиции российских ВС возле Кузёмовки (ЛНР). Противник отброшен на исходные позиции вблизи населённого пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, выведены из строя один танк, два бронетранспортёра и пикап.

На Краснолиманском направлении огнём российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении населённого пункта Червоная Диброва. Потери противника составили свыше 30 военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражено две контратаки ВСУ. Более 50 украинских военнослужащих ликвидированы, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты выведены из строя.

«На Артёмовском направлении противник силами четырёх ротных тактических групп ВСУ пытался контратаковать в направлении населённых пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожены до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль», — сказал Конашенков.

Ситуация в Энергодаре

В Кремле отреагировали на высказывание главы украинского «Энергоатома» Петра Котина, что российские силы якобы готовятся покинуть Запорожскую АЭС.

Также по теме «Подконтрольные Киеву СМИ распространяют фейки»: в Энергодаре опровергли уход России с территории Запорожской АЭС Сообщения о том, что Россия якобы планирует выйти из Энергодара и оставить Запорожскую АЭС, не соответствуют действительности, заявили...

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в военно-гражданской администрации города Энергодара также назвали подобную информацию не соответствующей действительности: «В последнее время подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС».

Работа артиллерии Росгвардии

Артиллерия Росгвардии пресекла попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра и Каховского водохранилища, сообщила пресс-служба ведомства.

Указывается, что за минувшую неделю артиллерийские подразделения Росгвардии выполнили около 1 тыс. огневых и тактических задач.

«Росгвардейцы нанесли огневое поражение по десяти пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожили склады с боеприпасами и стоянки для лодок, которые противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра и Каховского водохранилища», — говорится в сообщении.

В общей сложности артиллерийским огнём подавлено более 120 целей, пресечена деятельность двух операторов беспилотных летательных аппаратов.