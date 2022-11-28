В Минобороны России заявили об отражении двух атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Южно-Донецком направлении в районе населённых пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражено две контратаки ВСУ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за сутки уничтожены более 50 украинских военных, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.

Кроме того, в Днепропетровской области российская авиация высокоточным ударом уничтожила более 100 украинских военных, сообщает Минобороны России.