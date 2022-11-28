В Росгвардии сообщили о срыве попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Артиллерия Росгвардии пресекла попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра и Каховского водохранилища, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в течение недели артиллерия Росгвардии выполнила около 1 тыс. огневых и тактических задач.

«Росгвардейцы нанесли огневое поражение по десяти пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожили склады с боеприпасами и стоянки для лодок, которые противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра и Каховского водохранилища», — приводит ТАСС сообщение.

21 ноября Минобороны России сообщало, что российскими войсками в Херсонской области уничтожена украинская диверсионная группа, которая пыталась переправиться на левый берег Днепра.