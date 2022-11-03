«Провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы»: спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС

Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, не уточнив детали. Ранее о предотвращённом теракте на территории крупнейшего ядерного объекта Европы заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, киевский режим намеревался уничтожить тепломагистраль, чтобы оставить жителей Энергодара без отопления зимой. Накануне в МИД РФ выразили надежду на то, что в связи с присутствием инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС произойдёт снижение количества обстрелов.

На Запорожской АЭС российскими спецслужбами предотвращён теракт, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей СБ стран СНГ.

«Мы получили информацию от наших спецслужб о предотвращении террористического акта на Запорожской АЭС», — приводит ТАСС слова Патрушева.

3 ноября о предотвращённом теракте на Запорожской АЭС, который киевский режим готовил с весны, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, на территории крупнейшего ядерного объекта Европы был обнаружен схрон с взрывчаткой, оставленный ВСУ в феврале-марте.

Диверсию, как отметил Рогов, должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого сумело бы завербовать СБУ.

«Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла», — цитирует его РИА Новости.

Накануне в концерне «Росэнергоатом» сообщили, что в дома жителей города Энергодара стало поступать отопление через Запорожскую АЭС. В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил надежду на уменьшение обстрелов ЗАЭС благодаря присутствию инспекторов МАГАТЭ.

При этом в Минобороны РФ рассказали, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, обстреливая территорию из артиллерии.

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«Украина стала колонией США»

С 2014 года Украина потеряла суверенитет и 53,7% населения, став «колонией США». Такое мнение в своём Telegram-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет. Стала колонией США. Страна разворована, утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция. Интересы народа не учитываются. За это время из Украины бежали более 10,5 млн человек. Ещё 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть с Россией», — отметил он.

По его словам, для Вашингтона и Брюсселя украинские граждане являются расходным материалом: «Война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению».

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что Украина превратилась в основной мировой центр ультраправого экстремизма. Москва, по его словам, ведёт борьбу с марионеточным киевским режимом.

«Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую анти-Россию, англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения», — подчеркнул он.

Обозреватель 19FortyFive Джек Бакби выразился в том же ключе. По его мнению, действия США по переброске американских солдат на территорию Украины провоцируют эскалацию напряжённости между Россией и НАТО.

Он также задался вопросом, можно ли считать «нападением на блок» возможное ранение американского солдата.

«Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией», — заключил автор материала.

Херсонская область

Российские войска успешно отражают попытки наступления ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE». По его словам, ситуация на линии фронта сейчас некритична.

«Они (украинские войска. — RT) не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов также добавил, что продолжается процесс перемещения жителей Херсона.

Накануне Минобороны РФ сообщило о предотвращении попыток прорыва украинской армии в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате решительных действий российских подразделений были уничтожены 105 украинских военнослужащих, два танка, девять бронированных машин и семь автомобилей.