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Володин: после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет.
Володин: после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет
  • РИА Новости

«Стала колонией США», — написал он в Telegram.

По его словам, с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.

«Её граждане для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней», — отметил Володин.

Он добавил, что «киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, потому что в нынешней конфигурации он будет представлять постоянную угрозу России.

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