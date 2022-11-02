«В ходе контрбатарейной борьбы»: МО РФ сообщило о поражении взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ

В Харьковской области в ходе контрбатарейной борьбы был поражён взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также в этом регионе был сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, в воздухе были уничтожены 12 беспилотников, 24 снаряда РСЗО и две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Наряду с этим российские войска подавили огневые средства, из которых украинские боевики обстреливали промышленную зону Энергодара и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС.

Российские военные уничтожили взвод РСЗО «Ураган» украинских вооружённых формирований в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населённого пункта Малые Проходы Харьковской области. Также уничтожены склад боеприпасов в районе населённого пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населённого пункта Смела Черкасской области», — сказал Конашенков.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены пункт управления 15-го полка Нацгвардии Украины, 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах.

Средства ПВО за сутки уничтожили в воздухе 12 украинских беспилотников, 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 ракет HIMARS, а также десять реактивных снарядов «Ольха» и «Ураган». Кроме того, были сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, в Харьковской области авиацией ВКС РФ был сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Говоря о ходе спецоперации, официальный представитель МО РФ сообщил, что на Купянском направлении два батальона ВСУ, усиленные иностранными наёмниками, предприняли попытку атаки.

«В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены до 150 украинских военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и десять автомобилей», — подчеркнул Конашенков.

По его словам, на Краснолиманском направлении были пресечены попытки наступления украинских войск в направлении Макеевки, Площанки и Червонопоповки. Также российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. «В результате поражения ликвидированы около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля», — добавил он.

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На Николаево-Криворожском направлении российские ВС предотвратили попытки прорыва ВСУ в направлении четырёх населённых пунктов Херсонской области.

«В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники. Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300», — констатировал Конашенков.

Запорожская АЭС

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. По его словам, украинская артиллерия за сутки выпустила девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к ЗАЭС.

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«Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населённых пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области. Ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены», — подчеркнул Игорь Конашенков.

Он отметил, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

31 октября МИД России призвал режим Владимира Зеленского и его западных спонсоров прекратить «безрассудные провокации» в отношении ЗАЭС, поскольку они могут привести «к самым серьёзным последствиям».

«Киевский режим не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС и осуществляет атаки против её критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан», — указывалось в заявлении официального представителя министерства Марии Захаровой.