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ВС России уничтожили 105 украинских военных и два танка в Херсонской области

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Вооружённые силы России уничтожили 105 украинских военных в Херсонской области. Предотвращены попытки прорыва украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.
ВС России уничтожили 105 украинских военных и два танка в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Попытки прорыва украинской армии были предотвращены в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области.

Отмечается, что в результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений украинские военные были отброшены на исходные позиции.

По словам Конашенкова, были уничтожены 105 украинских военнослужащих, два танка, девять бронированных машин и семь автомобилей.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил успехи союзных сил на Марьинском направлении.

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