Вооружённые силы России уничтожили 105 украинских военных в Херсонской области. Предотвращены попытки прорыва украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.

Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Попытки прорыва украинской армии были предотвращены в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области.

Отмечается, что в результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений украинские военные были отброшены на исходные позиции.

По словам Конашенкова, были уничтожены 105 украинских военнослужащих, два танка, девять бронированных машин и семь автомобилей.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил успехи союзных сил на Марьинском направлении.