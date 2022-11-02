ВС России уничтожили 105 украинских военных и два танка в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Попытки прорыва украинской армии были предотвращены в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области.
Отмечается, что в результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений украинские военные были отброшены на исходные позиции.
По словам Конашенкова, были уничтожены 105 украинских военнослужащих, два танка, девять бронированных машин и семь автомобилей.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил успехи союзных сил на Марьинском направлении.