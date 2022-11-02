Пушилин рассказал об успехах союзных сил на Марьинском направлении

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил успехи союзных сил на Марьинском направлении.

«Марьинское направление, здесь мы тоже фиксируем определённые успехи уже последних часов в том числе», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин рассказал, что в настоящее время бои идут в населённом пункте Марьинка, борьба идёт «за каждое высотное здание, за каждую многоэтажную постройку».

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.

Кроме того, за сутки украинские войска потеряли более 150 военных и наёмников в результате неудачных попыток атак на Купянском направлении.