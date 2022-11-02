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Пушилин рассказал об успехах союзных сил на Марьинском направлении

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил успехи союзных сил на Марьинском направлении.
Пушилин рассказал об успехах союзных сил на Марьинском направлении
  • РИА Новости

«Марьинское направление, здесь мы тоже фиксируем определённые успехи уже последних часов в том числе», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин рассказал, что в настоящее время бои идут в населённом пункте Марьинка, борьба идёт «за каждое высотное здание, за каждую многоэтажную постройку».

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.

Кроме того, за сутки украинские войска потеряли более 150 военных и наёмников в результате неудачных попыток атак на Купянском направлении.

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