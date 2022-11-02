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Минобороны: ВС России уничтожили 150 военных ВСУ и наёмников в Харьковской области и ЛНР

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В Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ потеряли 150 военных и наёмников при попытках атаковать на Купянском направлении.
Минобороны: ВС России уничтожили 150 военных ВСУ и наёмников в Харьковской области и ЛНР
  • РИА Новости

Отмечается, что ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области, а также Куземовки (ЛНР).

«Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены до 150 украинских военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и десять автомобилей», — сказано в сводке министерства.

Ранее в ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли около 250 военных за сутки в ходе попыток атаковать на Краснолиманском направлении.

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