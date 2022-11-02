Минобороны: ВС России уничтожили 150 военных ВСУ и наёмников в Харьковской области и ЛНР
- РИА Новости
Отмечается, что ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области, а также Куземовки (ЛНР).
«Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены до 150 украинских военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и десять автомобилей», — сказано в сводке министерства.
Ранее в ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли около 250 военных за сутки в ходе попыток атаковать на Краснолиманском направлении.