Узнать больше

Минобороны сообщило о ликвидации около 250 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
ВСУ потеряли около 250 военных за сутки в ходе попыток атаковать на Краснолиманском направлении.
Минобороны сообщило о ликвидации около 250 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах... ликвидированы около 250 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить