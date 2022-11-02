Минобороны сообщило о ликвидации около 250 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах... ликвидированы около 250 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.