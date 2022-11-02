Потребители в Энергодаре начали получать тепло от ЗАЭС
- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос.
«Оценивая всю ситуацию в целом, понимая, что мы несём ответственность, в том числе за здоровье и комфорт, создание нормальных человеческих условий жизни жителей Энергодара, мы пошли на этот риск, привели ситуацию к тому, что тепло в дома энергодарцев пошло», — цитирует его ТАСС.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале отопительного сезона в Энергодаре.