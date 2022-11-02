Потребители в Энергодаре начали получать тепло от ЗАЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что жители города Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС.

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос.

«Оценивая всю ситуацию в целом, понимая, что мы несём ответственность, в том числе за здоровье и комфорт, создание нормальных человеческих условий жизни жителей Энергодара, мы пошли на этот риск, привели ситуацию к тому, что тепло в дома энергодарцев пошло», — цитирует его ТАСС.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале отопительного сезона в Энергодаре.