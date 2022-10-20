«Линии фронтов неприкосновенны»: в Херсонской области сообщили о пресечении попыток прорыва со стороны ВСУ

Ситуация на линии фронта в Херсонской области находится под контролем, российские военные пресекают любые попытки ВСУ прорваться к Херсону, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов. Он также заявил о намерении перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск. Накануне стало известно, что киевский режим стянул к Херсонской области несколько десятков тысяч бойцов ВСУ. В главсовете Запорожской области заметили, что Киев требует от ВСУ захватить Запорожскую АЭС до проведения промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

Ситуация в Херсонской области под контролем, продвижений украинских войск нет. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, ВСУ пытаются атаковать немногочисленными группами, но это нельзя назвать контрнаступлением.

«Не слушайте укронацистскую пропаганду. Армия России уверенно уничтожает любые попытки прорваться к Херсону карателям и наёмникам. Ночь прошла без изменений. Линии фронтов неприкосновенны», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом в разговоре с РИА Новости Стремоусов высказался о том, что после боевых столкновений с ВСУ в Херсонской области будут освобождены ещё несколько регионов Украины: «Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск».

Накануне сообщалось, что киевский режим стянул к Херсонской области несколько десятков тысяч бойцов ВСУ и большое количество военной техники. При этом российские войска отразили все атаки, которые украинские военные предприняли в направлении Новая Каменка — Берислав.

С 20 октября в Херсонской области, а также в ДНР, ЛНР и Запорожской области вступило в силу военное положение. Соответствующий указ был подписан российским лидером Владимиром Путиным и утверждён Советом Федерации. В этих четырёх субъектах РФ вводится территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы.

«Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная дума», — отмечал глава государства в ходе совещания Совбеза РФ.

Также на russian.rt.com С 20 октября: Путин подписал указ о введении военного положения в новых субъектах РФ

«Запорожская атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция»

Мост для въезда в Энергодар, повреждённый в результате обстрелов со стороны ВСУ, восстановлен. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Восстановительные работы были завершены в кратчайшие сроки. Ремонтные работы заняли всего три часа. Заменены разбитые плиты перекрытий. Сразу же после этого по мосту было запущено движение автотранспорта. Кроме того, принято решение расширить и укрепить другие въезды в Энергодар, являющиеся резервными, чтобы у наших врагов не было возможности парализовать снабжение города», — цитирует его РИА Новости.

Накануне украинские вооружённые формирования нанесли из американской РСЗО HIMARS удары по зданию администрации Энергодара, мосту и подстанции «Луч».

Рогов также считает, что активизация военных действий со стороны киевского режима связана с предстоящими в США 8 ноября промежуточными выборами в конгресс.

«Зеленским поставлена задача перед ВСУ любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС. Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция, чтобы привлечь к своей жалкой персоне внимание международного сообщества», — пояснил член главного совета администрации Запорожской области.

19 октября российские военнослужащие уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок.

Ограничения полётов

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 28 октября 2022 года (03:45 по московскому времени). Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорты страны работают в штатном режиме.

Напомним, что Росавиация ввела ограничения на полёты на юг России 24 февраля — в день начала спецоперации в поддержку республик Донбасса. Изначально ограничения были введены до 2 марта.