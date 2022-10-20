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Один человек погиб и шесть получили ранения за сутки из-за обстрелов в ДНР

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Один мирный житель погиб и шесть ранены за сутки из-за обстрелов в ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики.
Один человек погиб и шесть получили ранения за сутки из-за обстрелов в ДНР
  • РИА Новости

«В результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и ещё шесть мирных жителей получили ранения», — сказано в Telegram-канале штаба.

Ранее в ведомстве заявили, что мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка.

Также в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

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