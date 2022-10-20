РИА Новости: ВС России применили несколько сотен дронов-камикадзе в СВО на Украине

Российские военные применили несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, известных как дроны-камикадзе, в период спецоперации на Украине.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что речь идёт о беспилотниках «Куб» и двух видах «Ланцетов», которые особенно эффективны при уничтожении зенитных ракетных комплексов ВСУ и радиолокационных станций различного типа.

Они также широко применяются для поражения живой силы противника в открытом месте и в укрытиях.

17 октября военный корреспондент RT Андрей Филатов показал кадры уничтожения украинской зенитной установки Народной милицией ДНР.