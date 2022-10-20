Военнопленный ВСУ признался в нарушении украинским спецназом Минских соглашений
«Силы спецоперации, они нам не подчинялись, действовали по своему плану. И такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину — кто-то заходит (нам неподконтрольный) и нарушает», — сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, режим тишины украинские военные нарушали даже несмотря на требования начальства и обещание выплат за отсутствие инцидентов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.
Меркель отмечала, что прочного мира в Европе удастся достичь только при участии России.