Украинский спецназ нарушал режим тишины, установленный в соответствии с Минскими соглашениями на передовой, во время так называемой антитеррористической операции, заявил замначальника командного пункта 56-й ОМБ ВСУ подполковник Валентин Алтухов.

«Силы спецоперации, они нам не подчинялись, действовали по своему плану. И такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину — кто-то заходит (нам неподконтрольный) и нарушает», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, режим тишины украинские военные нарушали даже несмотря на требования начальства и обещание выплат за отсутствие инцидентов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.

Меркель отмечала, что прочного мира в Европе удастся достичь только при участии России.