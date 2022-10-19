Поражено семь пунктов управления ВСУ: российские ВС нанесли новые удары по объектам военной сферы и энергетики Украины

Вооружённые Силы РФ продолжили нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты были поражены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, сообщили в Минобороны РФ. Ранее Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября, когда ВС России впервые нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине, было разрушено 30% украинских электростанций.

В среду, 19 октября, российская армия продолжила наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение суток Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщал, что с 10 октября, когда ВС России впервые нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине, было разрушено 30% украинских электростанций.

Сводка МО

Российские средства противовоздушной обороны сбили в Херсонской области самолёт Су-25 воздушных сил Украины и 12 беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также были перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также восемь противорадиолокационных ракет HARM в Херсонской области.

По данным ведомства, в ходе ведения контрбатарейной борьбы российскиеми ВС нанесено поражение двум артиллерийским батареям в Харьковской области и двум взводам реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

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В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии подверглись уничтожению три склада боеприпасов, две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, поражены семь пунктов управления ВСУ, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков также рассказал, что на Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наёмников «Иностранный легион». В общей сложности за сутки были уничтожены свыше 120 солдат ВСУ и наёмников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении подразделения ВС РФ пресекли попытки противника форсировать в тёмное время суток реку Жеребец в ЛНР. Подверглись уничтожению более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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«На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, а также иностранных наёмников, в районах населённых пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», — заключил Конашенков.

Атака ВСУ на Запорожскую АЭС

В Минобороны РФ также рассказали о предпринятой киевским режимом попытки высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории Запорожской атомной станции. Отмечается, что украинские военные задействовали 37 лодок и катеров, в том числе 12 тяжёлого и 25 лёгкого типов.

«В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнём были рассеяны в акватории Каховского водохранилища», — говорится в сообщении.

Также указывается, что украинская артиллерия выпустила 13 снарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к ЗАЭС. Ответным огнём огневые средства, расположенные в районе села Марганец Днепропетровской области были подавлены: «Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отмечал, что бой с десантом ВСУ вёлся на протяжении трёх часов.