«Никаких попыток зайти мы не наблюдаем»: власти Херсонской области заявили о провале наступления ВСУ на регион

Планы ВСУ по наступлению на Херсонскую область разрушены, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, для российской стороны ситуация находится под контролем, враг понёс потери. Ранее в Минобороны России также рассказали об успешной защите от атак ВСУ в районе населённых пунктов Херсонской области, в результате чего противник потерял около 120 военнослужащих.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что планы ВСУ по наступлению на регион разрушены.

Как сообщил Стремоусов в своём Telegram-канале, благодаря российским войскам ВДВ «разрушены все надежды наступательной операции» украинских войск.

«Враг разбит. Об этом никто (с украинской стороны. — RT) не напишет, не расскажет. Опять «двухсотые», «трёхсотые», — сказал он.

По словам замглавы администрации области, для российской стороны всё находится под контролем. Вместе с тем Стремоусов добавил, что жители правобережной части региона постепенно оставляют свои места жительства, чтобы дать военным возможность «зачистить логово» украинских сил.

«Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской земле, будут прибиты к русской земле», — написал Стремоусов в Telegram.

Позднее он выступил с ещё одним обращением, в котором сказал, что в настоящее время Херсон живёт нормальной жизнью.

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«Никаких попыток зайти в Херсон мы пока не наблюдаем. В Бериславе всё спокойно, на линии разграничения есть абсолютный порядок», — сказал он.

Он вновь отметил, что жители правого берега Днепра в Херсонской области могут перейти на контролируемую РФ территорию во избежание жертв среди мирного населения.

«Приоритет даётся на безопасность любых граждан», — сказал он.

Более подробно о попытке атаки ВСУ на Херсонскую область замглавы администрации рассказал накануне вечером. По его словам, около 05:00 15 октября украинские военные открыли массированной огонь из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). После этого под прикрытием артиллерии в наступление пошло около 30 танков и БМП противника.

Как заявил замглавы области, впоследствии мобильные группы ВСУ на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать одну из областных дорог в надежде, что идущая следом бронетехника сможет увеличить прорыв фронта.

В то же время, по словам Стремоусова, по наступающим группам противника начали работать российская артиллерия и миномёты. Вертолёты уничтожили ракетами несколько единиц украинской техники.

Российские военные также уничтожили мобильные группы ВСУ на лёгких автомобилях, которые смогли продвинуться вглубь, добавил Стремоусов.

В Минобороны РФ днём ранее также сообщили об отражении атак противника у нескольких населённых пунктов Херсонской области. В результате этой работы, по данным оборонного ведомства, уничтожены около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей, а также пять наведённых ВСУ речных переправ.

Между тем в Новой Каховке (Херсонская область) ранее заявили, что из-за украинских обстрелов в городе в общей сложности было повреждено около 350 домов. Как заявил глава администрации города Владимир Леонтьев, интенсивность обстрелов украинскими войсками Новой Каховки иногда доходила до 120 ракет в сутки, из которых более 70 ракет — высокоточные.

По оценкам Леонтьева, в результате ракетных обстрелов ВСУ в большей или меньшей степени разрушено около 70% жилого фонда города. Вместе с тем он отметил, что жители города сохраняют надежду восстановить и отстроить город с помощью России.

Брошенные документы ВСУ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников силовых структур, при отступлении на Херсонском направлении командиры ВСУ бросили важные документы.

Из публикации агентства следует, что речь идёт о списках данных по штатным должностям личного состава кадрированной мотострелковой роты, представители которой этим летом обучались в Германии.

Отмечается, что в представленных документах из 85 должностей укомплектовано 55. Как отмечают журналисты, почти все командиры имеют звание ниже, чем положено по штату.

«Российские силовики считают, что это может говорить о проблемах с комплектованием подразделений украинской бригады», — говорится в публикации РИА Новости.