МО России: российские войска отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские войска отразили все атаки украинских военных на Николаево-Криворожском направлении, ликвидировано около 120 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ВСУ предприняли попытки наступления в районах населённых пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, которые оказались безуспешными.

«Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей», — говорится в заявлении.

Кроме того, уничтожено пять переправ, наведённых ВСУ через реку Ингулец.

Также в Министерстве обороны России заявили, что российские войска сорвали попытку переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.