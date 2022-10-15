МО России: российские войска отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
- РИА Новости
В ведомстве уточнили, что ВСУ предприняли попытки наступления в районах населённых пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, которые оказались безуспешными.
«Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей», — говорится в заявлении.
Кроме того, уничтожено пять переправ, наведённых ВСУ через реку Ингулец.
Также в Министерстве обороны России заявили, что российские войска сорвали попытку переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.