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ВС России сорвали попытку переправы солдат ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

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В Министерстве обороны России заявили, что российские войска сорвали попытку переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.
ВС России сорвали попытку переправы солдат ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

5 сентября в Минобороны России сообщили, что российские вооружённые силы за сутки уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.

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