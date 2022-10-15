«Безуспешные попытки наступления»: в Минобороны РФ заявили об отражении атак ВСУ в Херсонской области

Российские военные отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник пытался наступать в районе населённых пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате уничтожены около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и пять наведённых ВСУ переправ через реку Ингулец.

В Минобороны России заявили о безуспешных попытках ВСУ провести атаку в районе нескольких населённых пунктов Херсонской области. Российские военные отразили наступление. Об этом в ходе брифинга 15 октября сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населённых пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены. Уничтожены около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведённых ВСУ переправ через реку Ингулец», — уточнил Конашенков.

В Минобороны РФ также заявили о срыве в ночь на 14 октября подготовки ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«По уточнённым данным, в результате ударов армейской авиации ВКС России, артиллерии и ракетных войск по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населённым пунктом Осокоровка Херсонской области уничтожены более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты», — заявил Конашенков.

Помимо прочего, в результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации 2-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Запорожья уничтожены более 160 украинских военнослужащих, размещавшихся в трёх казарменных помещениях.

Минобороны РФ — о ходе специальной военной операции

Как заявили в Минобороны РФ, на Купянском направлении противник не вёл наступательных действий. Отмечается, что российская артиллерия поражала огневые позиции ВСУ на дальних подступах для пресечения атак.

Так, в Харьковской области огнём артиллерии уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами.

В том же регионе сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. Ударом авиации и артиллерии уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах нескольких населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Однако подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Ударами авиации, артиллерии и ракетных войск поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах.

В частности, уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской и Херсонской областях, а также на территории ДНР.

Средства ПВО сбили Су-25 Воздушных сил Украины. Наряду с этим перехвачены десять беспилотников, в том числе два американских дрона Switchblade 600, а также 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Также сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

РИА Новости

Росгвардия обнаружила схрон оружия

Сотрудники Росгвардии нашли схрон с оружием и самодельной взрывчаткой в одном из освобождённых населённых пунктов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, тайник находился в подвале хозяйственной постройки. Хозяева домовладения, по словам соседей, уехали ещё в феврале и с тех пор не появлялись.

Сначала сотрудник спецподразделения Росгвардии нашёл в небольшом подвальном помещении две пятилитровые бутылки с патронами, а также стоящую рядом жестяную банку с примотанными к ней скотчем радиостанцией и электродетонатором.

В ходе последовавшего за этим детального осмотра помещения сапёр Росгвардии в схроне нашёл четыре гранаты, семь тротиловых шашек, запал, зажигательную трубку ЗТП-150, а также 20 ампул морфина и психотропный опиоидный анальгетик «Трамадол — ЗН».

Уточняется, что радиоуправляемое самодельное взрывное устройство с 800 г пластида и обрезанными гвоздями обезврежено на месте.

Региональная группировка войск в Белоруссии

В Минобороны Белоруссии сообщили, что первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в республику. Российских военных «радушно встретили с хлебом и солью», отметили в ведомстве.

Как напомнили в министерстве, решение о создании региональной группировки войск принято и реализуется «исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства» на белорусской территории.

«Продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах», — отметили в Минобороны Белоруссии.