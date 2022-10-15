Минобороны: сорвана подготовка Киева к десантной операции в районе Запорожской АЭС

Вооружённые силы России сорвали подготовку украинских военных к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС.

«Российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Уточняется, что российские военные уничтожили более 50 военных ВСУ, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты в бухте Каховского водохранилища.

В Минобороны России также заявили, что российские войска сорвали попытку переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.