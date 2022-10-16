Стремоусов назвал контролируемой ситуацию на линии обороны в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация на линии обороны в Херсонской области контролируемая.

«Отбиты все атаки, организована полностью линия обороны», — заявил Стремоусов в Telegram.

Он добавил, что украинские войска «зализывают раны» после неудачной попытки наступления.

Ранее Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в регионе началась активная фаза наступления ВСУ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство России приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны.