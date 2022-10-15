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Стремоусов: украинские военные начали активную фазу наступления в Херсонской области

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Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в регионе началась активная фаза наступления ВСУ.
Стремоусов: украинские военные начали активную фазу наступления в Херсонской области
  • AFP

«На сегодняшний момент активная фаза (наступления ВСУ. — RT), которую мы ожидали, она началась», — передаёт слова Стремоусова ТАСС.

По его словам, данное наступление «ничего не значит», так как 28 августа также была активная фаза в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована ВС России.

«Наша армия готова отражать все эти атаки, до конца стоять», — подчеркнул он.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Стремоусов заявил, что власти рекомендуют жителям на время выехать в другие регионы России.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство России приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны.

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