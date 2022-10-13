Правительство поможет желающим выехать в другие регионы России жителям Херсонской области

Правительство России приняло решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда жителей, желающих покинуть область, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ.

Как подчеркнул замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, в Херсонской области не планируется эвакуация.