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Правительство поможет желающим выехать в другие регионы России жителям Херсонской области

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Правительство России приняло решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Правительство поможет желающим выехать в другие регионы России жителям Херсонской области
  • РИА Новости

«В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда жителей, желающих покинуть область, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ.

Как подчеркнул замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, в Херсонской области не планируется эвакуация.

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