Стремоусов заявил, что никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области не планируется эвакуация.

«Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может», — сказал он в видеообращении в своём Telegram-канале.

Стремоусов призвал жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться «паническим настроениям».

Он также добавил, что никто не собирается выводить войска России из Херсонской области.

Стремоусов подчеркнул, что просьба врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к руководству России помочь в организации выезда жителей, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ, не является призывом к эвакуации.