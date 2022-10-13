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Стремоусов заявил, что никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области не планируется эвакуация.
Стремоусов заявил, что никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может
  • РИА Новости

«Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может», — сказал он в видеообращении в своём Telegram-канале.

Стремоусов призвал жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться «паническим настроениям».

Он также добавил, что никто не собирается выводить войска России из Херсонской области.

Стремоусов подчеркнул, что просьба врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к руководству России помочь в организации выезда жителей, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ, не является призывом к эвакуации.

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