Стремоусов заявил, что никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может
- РИА Новости
«Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может», — сказал он в видеообращении в своём Telegram-канале.
Стремоусов призвал жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться «паническим настроениям».
Он также добавил, что никто не собирается выводить войска России из Херсонской области.
Стремоусов подчеркнул, что просьба врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к руководству России помочь в организации выезда жителей, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ, не является призывом к эвакуации.