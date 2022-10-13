Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда желающих жителей

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда жителей, желающих покинуть область, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ.

«Руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы России для отдыха и учёбы», — заявил врио главы региона в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в первую очередь это касается «жителей правобережья».

По его словам, вместе с тем власти региона предложили всем жителям Херсонской области, желающим обезопасить себя от ударов ВСУ, тоже выехать в другие регионы России.

Сальдо уточнил, что «прежде всего это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край».

«Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», — призвал он.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что число обстрелов Херсона со стороны ВСУ значительно уменьшилось.