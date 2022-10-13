Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда желающих жителей
«Руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы России для отдыха и учёбы», — заявил врио главы региона в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в первую очередь это касается «жителей правобережья».
По его словам, вместе с тем власти региона предложили всем жителям Херсонской области, желающим обезопасить себя от ударов ВСУ, тоже выехать в другие регионы России.
Сальдо уточнил, что «прежде всего это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край».
«Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», — призвал он.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что число обстрелов Херсона со стороны ВСУ значительно уменьшилось.