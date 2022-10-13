Узнать больше

Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда желающих жителей

Короткая ссылка
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда жителей, желающих покинуть область, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ.

«Руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы России для отдыха и учёбы», — заявил врио главы региона в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в первую очередь это касается «жителей правобережья».

По его словам, вместе с тем власти региона предложили всем жителям Херсонской области, желающим обезопасить себя от ударов ВСУ, тоже выехать в другие регионы России.

Сальдо уточнил, что «прежде всего это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край».

«Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», — призвал он.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что число обстрелов Херсона со стороны ВСУ значительно уменьшилось.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить