Стремоусов заявил, что число обстрелов Херсона со стороны ВСУ значительно уменьшилось

Число обстрелов Херсона со стороны украинских военных значительно уменьшилось. Об этом сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Город Херсон живёт своей мирной жизнью. Количество обстрелов города заметно уменьшилось», — написал он в Telegram.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все попытки контрнаступления украинских войск в регионе провалились.

Как сообщили в Минобороны России, российская авиация сбила украинский самолёт Су-24 в Николаевской области и вертолёт Ми-8 ВСУ в Херсонской области.