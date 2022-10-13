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Стремоусов заявил, что число обстрелов Херсона со стороны ВСУ значительно уменьшилось

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Число обстрелов Херсона со стороны украинских военных значительно уменьшилось. Об этом сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил, что число обстрелов Херсона со стороны ВСУ значительно уменьшилось
  • РИА Новости

«Город Херсон живёт своей мирной жизнью. Количество обстрелов города заметно уменьшилось», — написал он в Telegram.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все попытки контрнаступления украинских войск в регионе провалились.

Как сообщили в Минобороны России, российская авиация сбила украинский самолёт Су-24 в Николаевской области и вертолёт Ми-8 ВСУ в Херсонской области.

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