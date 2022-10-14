Власти Херсонской области рекомендовали жителям выехать в другие российские регионы

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти рекомендуют жителям на время выехать в другие регионы России.

По его словам, люди должны воспользоваться возможностью гуманитарной поездки. Благодаря отъезду люди не только будут чувствовать себя в безопасности, но это также даст российским войска место для манёвра.

Как подчеркнул Стремоусов, российским солдатам будет проще дать отпор украинским боевикам, если они вдруг зайдут в тот или иной населённый пункт и там при этом не будет мирных жителей.

«Мирное население должно быть на безопасном расстоянии от боевых действий», — заявил он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство России приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны.