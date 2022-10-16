Стремоусов: надежды ВСУ на контрнаступление в Херсонской области разрушены
- AFP
Как он сообщил в Telegram, благодаря действиям ВС России украинские военные «были разбиты на Херсонском направлении».
По его словам, все надежды украинских войск по наступательной операции «фактически разрушены».
Ранее Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в регионе началась активная фаза наступления ВСУ.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России приняло решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.
В Министерстве обороны России заявили, что российские войска сорвали попытку переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.