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Стремоусов: надежды ВСУ на контрнаступление в Херсонской области разрушены

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Действия российских войск разрушили надежды ВСУ по наступательной операции в Херсонской области, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов: надежды ВСУ на контрнаступление в Херсонской области разрушены
  • AFP

Как он сообщил в Telegram, благодаря действиям ВС России украинские военные «были разбиты на Херсонском направлении».

По его словам, все надежды украинских войск по наступательной операции «фактически разрушены».

Ранее Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в регионе началась активная фаза наступления ВСУ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России приняло решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.

В Министерстве обороны России заявили, что российские войска сорвали попытку переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.

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