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Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ в Херсонской области

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попытка наступления украинских войск в регионе потерпела неудачу, Вооружённые силы России отбили атаку.
Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ в Херсонской области
  • AFP

«Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области», — написал Стремоусов.

Речь, в частности, идёт о попытке прорыва на Бериславском направлении.

Стремоусов также призвал жителей правобережной части Херсонской области покинуть линии боевого соприкосновения.

Ранее он в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в Херсонской области началась активная фаза наступления ВСУ.

По его словам, данное наступление «ничего не значит», так как 28 августа также была активная фаза в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована ВС России.

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