Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ в Херсонской области
- AFP
«Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области», — написал Стремоусов.
Речь, в частности, идёт о попытке прорыва на Бериславском направлении.
Стремоусов также призвал жителей правобережной части Херсонской области покинуть линии боевого соприкосновения.
Ранее он в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в Херсонской области началась активная фаза наступления ВСУ.
По его словам, данное наступление «ничего не значит», так как 28 августа также была активная фаза в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована ВС России.