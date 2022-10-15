Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ в Херсонской области

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попытка наступления украинских войск в регионе потерпела неудачу, Вооружённые силы России отбили атаку.

«Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области», — написал Стремоусов.

Речь, в частности, идёт о попытке прорыва на Бериславском направлении.

Стремоусов также призвал жителей правобережной части Херсонской области покинуть линии боевого соприкосновения.

Ранее он в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в Херсонской области началась активная фаза наступления ВСУ.

По его словам, данное наступление «ничего не значит», так как 28 августа также была активная фаза в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована ВС России.