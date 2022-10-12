В районе Запорожья: российские ВС уничтожили штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова»

Российские военные уничтожили штаб националистического формирования «Правый сектор»* и узел связи нацбатальона «Азов»**, а также два пункта временной дислокации иностранных наёмников вблизи Запорожья, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии были также поражены пункты управления в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. В свою очередь, ВКС России сбили украинский самолёт Су-24 в Николаевской области и вертолёт Ми-8 ВСУ в Херсонской области.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в Запорожской области были уничтожены объекты националистических батальонов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В районе города Запорожья поражены штаб националистического формирования «Правый сектор»*, узел связи националистического формирования «Азов»** и два пункта временной дислокации иностранных наёмников», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вблизи Николаева уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники, а в районе села Шевченкова Николаевской области — украинский зенитный ракетный комплекс «Бук М-1». Поражены пункты управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях, а также 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

Кроме того, на Купянском направлении ВСУ предприняли попытки захватить Кисловку — она была атакована силами трёх украинских ротных тактических групп и иностранных наёмников одновременно с трёх направлений. Российские войска при помощи артиллерии выбили украинские подразделения с окраин населённого пункта, отбросив их на исходные позиции.

Также противник попытался организовать наступление в районе Табаевки, Орлянки (Харьковская область) и Куземовки (Луганская Народная Республика). Все атаки ВСУ были успешно отражены.

«Общие потери ВСУ и наёмников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортёра Kirpi», — сказал официальный представитель МО РФ.

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На Краснолиманском направлении уничтожены три БМП, два бронированных автомобиля и около 60 украинских военнослужащих в ходе попыток ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР.

На Запорожском направлении российские подразделения отразили попытку атаки ВСУ в районе Новодаровки, уничтожив семь военнослужащих и бронеавтомобиль.

На Криворожском направлении отражены атаки на населённые пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Ликвидированы свыше 70 солдат, уничтожен один танк, а также 16 боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

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На Андреевском направлении российские ВС нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ, выдвигавшимся для атаки в направлении сёл Костромка и Ищенка Херсонской области.

«Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих. Кроме того, упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий», — подчеркнул Конашенков.

Истребительная авиация ВКС России сбила в Николаевской области Су-24, а в Херсонской области — вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, а также перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Бургунки Херсонской области и Каховской ГЭС.

С начала проведения СВО российские ВС уничтожили в общей сложности 319 самолётов, 161 вертолёт, 2199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 6496 единиц специальной военной автомобильной техники.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.