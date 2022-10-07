«Безрассудные действия киевского режима»: в России отреагировали на слова Зеленского о превентивном ударе по РФ

Высказывания украинского руководства о целесообразности превентивного удара по России выступают доказательством угроз, которые представляет киевский режим и ради нейтрализации которых проводится спецоперация. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского. Ранее в Кремле заявили, что западным лидерам, курирующим деятельность президента Украины, следует обратить внимание на слова Зеленского.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России являются доказательством угроз, исходящих от киевского режима.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что по России следует нанести превентивные удары, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия».

«Этот деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция», — сказал министр 7 октября, открывая заседание комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

По словам Лаврова, «безрассудные действия киевского режима направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада должны обратить внимание на риторику Зеленского.

«Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза», — сказал он РИА Новости.

Западные кураторы Киева должны нести ответственность за заявления Зеленского, продолжил Песков. Представитель Кремля отметил, что речь идёт о призыве к началу мировой войны с «непредсказуемыми чудовищными последствиями».

«Именно эти страны (США и Великобритания. — RT) де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека и этого режима», — заявил он РИА Новости.

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В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT выразил мнение, что заявления Зеленского о превентивном ударе по России указывают на неадекватность украинского лидера.

«Он уже не может критически оценивать многие свои предложения и их последствия. Он почувствовал не только власть на Украине, но и внимание всего мира и пришёл к выводу, что он человек такого уровня влияния и достоинства, что может говорить абсолютно недопустимые для мирового сообщества вещи», — сказал сенатор.

Он отметил, что Зеленский «постоянно оригинальничает», а также напомнил о его недавнем требовании срочно принять Украину в НАТО.

«Зеленский оказался поджигателем войны не только на Украине. Он в принципе пытается выполнить ту же самую роль и в рамках всего мирового сообщества. Его действия, конечно, весьма-весьма настораживают. Но ещё больше настораживает та поддержка, которую ему оказывает Запад», — добавил Цеков.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий полагает, что Зеленский любыми путями хочет втянуть НАТО в конфликт, который сегодня происходит внутри Украины.

«Такие заявления делает только психически неуравновешенный человек. Потому что адекватный человек, тем более руководитель государства, такое заявление делать не может», — считает депутат.

Обстрелы в Донбассе и на освобождённых территориях

Тем временем в результате обстрела со стороны ВСУ пассажирского автобуса в Херсонской области погибли пять человек. Об инциденте сообщает Минздрав региона.

«Сегодня, 7 октября 2022 года, в 7 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скорая помощь оперативно прибыла на место ЧП и оказала помощь пострадавшим. Пациентов с осколочными ранениями госпитализировали в медучреждения области, они находятся в состоянии средней тяжести.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар ВСУ пришёлся именно по колонне мирных жителей.

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«Люди стояли в очереди на переправу через реку Ингулец в районе Дарьевки. Люди стояли возле моста практически, и прилетел HIMARS. Там колонна была из гражданских. Военных там вообще не было», — приводит его слова РИА Новости.

Стремоусов также заявил, что располагает информацией о расстреле 16 мирных жителей военнослужащими ВСУ на севере Херсонской области.

Между тем обстрелы за прошедшие сутки фиксировались и в Донецкой Народной Республике. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за истёкшие сутки зафиксировано 52 факта ведения огня со стороны украинских вооружённых формирований. По направлению ДНР выпущено 212 единиц различных боеприпасов.

Обстреляны такие населённые пункты, как Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Докучаевск. По данным представительства ДНР в СЦКК, в результате этих событий погиб один мужчина, ранены ещё пятеро. Повреждено 25 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, в Луганской Народной Республике сообщили о зафиксированных в прошедшие сутки четырёх ударах из РСЗО HIMARS по населённому пункту Кременная. Представительство республики в СЦКК уточняет данные о повреждениях и пострадавших.