В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о превентивных ударах по России
- РИА Новости
«Такие заявления делает только психически неуравновешенный человек. Потому что адекватный человек, тем более руководитель государства, такое заявление делать не может», — считает депутат.
По его мнению, Зеленский любыми путями хочет втянуть НАТО в конфликт, который сегодня происходит внутри Украины.
В заключение Водолацкий добавил, что тем людям, которые управляют процессами на Украине, необходимо осмыслить тот факт, что они зашли уже слишком далеко и необходимо останавливаться, пока не произошла беда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.