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В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о превентивных ударах по России

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивных ударов по России.
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о превентивных ударах по России
  • РИА Новости

«Такие заявления делает только психически неуравновешенный человек. Потому что адекватный человек, тем более руководитель государства, такое заявление делать не может», — считает депутат.

По его мнению, Зеленский любыми путями хочет втянуть НАТО в конфликт, который сегодня происходит внутри Украины.

В заключение Водолацкий добавил, что тем людям, которые управляют процессами на Украине, необходимо осмыслить тот факт, что они зашли уже слишком далеко и необходимо останавливаться, пока не произошла беда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

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