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В Совфеде осудили заявление Зеленского о превентивных ударах по России

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивных ударов по России.
В Совфеде осудили заявление Зеленского о превентивных ударах по России
  • AP

«Это говорит о значительной степени неадекватности Зеленского. Он уже не может критически оценивать многие свои предложения и их последствия. Он почувствовал не только власть на Украине, но и внимание всего мира и пришёл к выводу, что он человек такого уровня влияния и достоинства, что может говорить абсолютно недопустимые для мирового сообщества вещи», — сказал сенатор.

Он отметил, что Зеленский «постоянно оригинальничает», а также напомнил о его недавнем требовании срочно принять Украину в НАТО.

«Зеленский оказался поджигателем войны не только на Украине. Он в принципе пытается выполнить ту же самую роль и в рамках всего мирового сообщества. Его действия, конечно, весьма-весьма настораживают. Но ещё больше настораживает та поддержка, которую ему оказывает Запад», — добавил Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

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