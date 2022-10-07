Власти Херсонской области заявили, что ВСУ расстреляли 16 человек на севере региона
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«У человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причём взяли первых попавшихся — и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины. У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
Он добавил, что село находится в буферной зоне на севере области и недавно было занято ВСУ.
Ранее в Херсонской области пять человек погибли при обстреле автобуса со стороны ВСУ.