Власти Херсонской области заявили, что ВСУ расстреляли 16 человек на севере региона

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские военные расстреляли 16 человек в селе Великая Александровка на севере региона.

«У человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причём взяли первых попавшихся — и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины. У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Он добавил, что село находится в буферной зоне на севере области и недавно было занято ВСУ.

Ранее в Херсонской области пять человек погибли при обстреле автобуса со стороны ВСУ.