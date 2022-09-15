«До 500 военнослужащих убитыми и ранеными»: Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

ВСУ в Николаевской и Херсонской областях в результате ударов российских ВС потеряли до 500 военных убитыми и ранеными, а также 40 единиц военной техники, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Харьковской области при высокоточных ударах авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ.

В Николаевской и Херсонской областях после массированных ударов со стороны российских войск 24-я, 28-я и 46-я бригады ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 500 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок и Белогоровка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники», — сказал Конашенков.

При этом вблизи посёлка Спорное (ДНР) были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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«В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харькова высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и десять единиц военной техники», — добавил официальный представитель МО РФ.

По его словам, при нанесении ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, поражены семь пунктов управления ВСУ, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116 районах.

Помимо этого, российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников, две баллистические ракеты «Точка-У», а также 30 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Киевский проект по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложенный Киевом проект по гарантиям безопасности.

«Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймёт безвыходность для него ситуации», — сказал представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что киевский проект по гарантиям безопасности направлен на уничтожение как можно большего числа русских.

«Видимо, вот такими красивыми словами — «гарантии безопасности» — и называется очень некрасивое откровение. Это не гарантии безопасности Украины, это желание убивать нас, вот и всё. Раньше о нём не говорили в открытую на Западе», — сказала она.

По её словам, представленная общественности «бумага» не имеет официального статуса: «Это пища для размышления, но, по моему мнению, очень ядовитая».

«Реальные гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением этой страны к своему нейтральному внеблоковому статусу, закреплённому в Декларации о государственном суверенитете 1991 года, отказом от нацистской идеологии нынешнего киевского режима, его демилитаризацией и соблюдением законных прав собственных граждан, включая этнических русских, русскоязычных жителей и представителей национальных меньшинств», — заявила Захарова.

13 сентября был опубликован проект по гарантиям безопасности Украины. Документ получил название «Киевский договор по безопасности». В нём, в частности, говорится о необходимости инвестиций со стороны союзников в оборонно-промышленный комплекс страны и о передаче Украине оружия.

В Кремле отмечали, что предложенная украинским руководством инициатива ещё больше актуализирует спецоперацию России. «При существующем статус-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», — заявлял Песков.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчёркивал, что предложения Киева являются «прологом к третьей мировой войне».

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Инициатива Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал власти российских регионов объявить о «самомобилизации» в подконтрольных им субъектах РФ для поддержки военных, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

«Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тыс. добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это минимум, который субъекты должны выполнить для начала», — написал он в Telegram.

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По его словам, в случае реализации этой инициативы Россия получит «внушительный военный контингент» в 85 тыс. человек.

«По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — подчеркнул глава Чечни.