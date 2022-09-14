Песков: проект Киева о гарантиях безопасности ещё больше актуализирует спецоперацию России

Опубликованный Киевом проект о гарантиях безопасности ещё больше актуализирует спецоперацию России на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остаётся. Соответственно, остаётся главная угроза для нашей страны — и остаётся, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение специальной военной операции», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Если этот документ подпишут, реакция Москвы будет негативной, отметил Песков.

«При существующем статус-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», — напомнил он.

Ранее был опубликован проект по гарантиям безопасности Украины. Документ получил название «Киевский договор по безопасности».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал документ «прологом к третьей мировой войне».

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, все пункты проекта направлены лишь на дальнейшую эскалацию.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак утверждает, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО.