Слуцкий: все пункты проекта договора о безопасности Украины направлены на эскалацию

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал проект договора по гарантиям безопасности Украины.

«Проект «Киевского соглашения по безопасности» — это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме. Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации», — цитирует Слуцкого ТАСС.

По его словам, документ представляет собой «пакт о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине».

Ранее был опубликован проект по гарантиям безопасности Украины. Документ получил название «Киевский договор по безопасности».