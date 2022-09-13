военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Слуцкий: все пункты проекта договора о безопасности Украины направлены на эскалацию

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал проект договора по гарантиям безопасности Украины.
Слуцкий: все пункты проекта договора о безопасности Украины направлены на эскалацию
  • РИА Новости

«Проект «Киевского соглашения по безопасности» — это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме. Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации», — цитирует Слуцкого ТАСС.

По его словам, документ представляет собой «пакт о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине».

Ранее был опубликован проект по гарантиям безопасности Украины. Документ получил название «Киевский договор по безопасности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить