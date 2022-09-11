Более 4 тысяч убитыми: в Минобороны РФ сообщили о значительных потерях ВСУ на двух направлениях

Украина потеряла свыше 4 тыс. военных убитыми и более 8 тыс. человек ранеными в ходе боёв на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях в период с 6 по 10 сентября, заявили в Минобороны РФ. Тем временем российские войска продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. За минувшие сутки живая сила и военная техника противника были поражены в 103 районах.

Потери украинской стороны на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях за последние несколько дней спецоперации составили свыше 4 тыс. человек убитыми. Такие цифры в ходе брифинга в воскресенье, 11 сентября, назвал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше 4 тыс. убитыми и более 8 тыс. ранеными», — заявил Конашенков.

В частности, за минувшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары высокоточным оружием по позициям ВСУ в Харьковской области, в результате чего была поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, 113-й бригады теробороны и пункт дислокации иностранных наёмников. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Кроме того, сосредоточенными огневыми ударами по подразделениям ВСУ на этом направлении уничтожены более 250 человек, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.

В свою очередь, на Николаево-Криворожском направлении ликвидирован пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц техники.

Минобороны РФ — о ходе спецоперации на Украине

Наряду с этим российские войска продолжают наносить удары по военным объектам на Украине. Так, высокоточными ракетами «Искандер» поражено скопление живой силы и военной техники 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск на подконтрольной киевским властям территории ДНР.

Помимо этого, в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области уничтожены свыше 50 военнослужащих и семь единиц техники.

За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах.

На неподконтрольной территории ДНР и Николаевской области уничтожены склады боеприпасов и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

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Средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 и четыре беспилотника. Перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У», две американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и девять боеприпасов РСЗО «Ольха».

Срыв попытки переправы ВСУ

В Минобороны также сообщили, что экипаж вертолёта Ми-35 в составе майора Сергея Бондарчука и старшего лейтенанта Максима Игольникова сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Харьковской области.

«Экипаж ударного вертолёта... в ходе выполнения очередного боевого задания обнаружил противника, пытающегося скрытно навести переправу через реку Оскол вблизи населённого пункта Сеньково Купянского района Харьковской области», — говорится в сообщении.

Вертолётчики открыли огонь по противнику и не позволили ему навести переправу, тем самым сорвав его планы по продвижению в глубину обороны. В ведомстве уточнили, что этот экипаж Ми-35 ежесуточно с 5 сентября совершал пять-шесть боевых вылетов, в том числе в ночное время.

Обстрелы энергетической инфраструктуры

В Минобороны РФ также заявили, что украинские войска продолжают обстреливать объекты энергетической инфраструктуры.

«С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередачи 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества», — заявили в ведомстве.

В качестве меры реагирования на обстрелы все энергоблоки Запорожской АЭС были остановлены. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», председателя отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимира Рогова, это обусловлено тем, что режим работы реакторов и турбин энергоблоков приходилось постоянно изменять.

Украинские формирования также продолжают обстреливать объекты электроснабжения на территории ДНР. Как уточнили в МО, 1 сентября были обесточены три шахты Донецкой угольной энергетической компании, в результате чего под землёй оказались заблокированы десятки шахтёров. А 10 сентября из-за обстрела Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций, вследствие чего без электроснабжения остались свыше 1,6 тыс. гражданских объектов.